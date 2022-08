A Campobasso un laboratorio cinematografico destinato ai giovani dai 13 ai 17 anni

CAMPOBASSO – È pari a 41mila euro la cifra di cui è risultato beneficiario il Comune di Campobasso nell’ambito di fondi da destinare al finanziamento delle iniziative dei Comuni, secondo quanto stabilito dal dl n. 73 del 21 giugno 2022, all’art. 39, da attuare nel periodo primo giugno- 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, per consentire ai minori di svolgere attività che ne favoriscano il benessere e contrastino la povertà educativa. A questo scopo Palazzo San Giorgio ha indetto l’Avviso pubblico per la partecipazione al progetto Y.Mo.Ma. Lab (Young Movie Makers Lab), laboratorio cinematografico e comunicazione audiovisiva, per minori di età tra i 13 e i 17 anni.



“In Italia troppo poco viene fatto per una fascia di età così delicata e troppo poche sono le risorse disponibili per la reale esigenza. – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, commentando l’avviso pubblicato – Così si è deciso di destinare buona parte dei finanziamenti riconosciuti alla città di Campobasso per iniziative rivolte ai ragazzi ad un progetto che renda protagonisti alcuni adolescenti del capoluogo. L’intenzione è di offrire un’esperienza che si preannuncia formativa, divertente ed entusiasmante. Al centro del progetto ci saranno laboratori di cinema, mentre farà da cornice un tema sociale di grande attualità, il cyberbullismo, che verrà trattato in modo innovativo, fornendo validi strumenti di conoscenza utili sia per prevenire il fenomeno che per combatterlo”. Il bando è aperto, consultabile sul sito web del comune di Campobasso, e in questo periodo si stanno raccogliendo le adesioni. Sarà possibile segnalarsi fino al 19 settembre.

