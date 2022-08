VIDEO | Fico a Napoli: “Un buon momento per il M5s, i sondaggi ci danno in crescita”

NAPOLI – “Il Patto per Napoli non solo va rispettato” ma “migliorato e valorizzato”. Lo ha detto a Napoli il presidente della Camera Roberto Fico durante un incontro con i candidati M5s al parlamento. Con il Patto per Napoli “si mette al centro l’importanza dei comuni. Se non si investe nei Comuni – ha sottolineato Fico – non è possibile sviluppare servizi e far stare meglio le persone. Il patto non deve essere rivisto, ma va migliorato e valorizzato. Devono arrivare più risorse, i cittadini hanno bisogno di servizi adeguati”.

“GRANDE ONORE E PIACERE VEDERE COSTA CANDIDATO A NAPOLI“

“Nel 2018 ero candidato nel collegio uninominale che comprendeva Fuorigrotta e Bagnoli. Ho raccolto oltre il 50% di preferenze e sono stati eletto all’uninominale. Oggi in quel collegio è candidato Sergio Costa, per è un grande onore e un grande piacere. Lavoreremo insieme”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico durante un incontro elettorale che si sta svolgendo nella fondazione Foqus dei Quartieri spagnoli di Napoli.

“Avere con noi candidati come Federico Cafiero de Raho ha un grandissimo significato, così come – ha aggiunto – persone come Dario Vassallo”.

“BUON MOMENTO PER M5S, SONDAGGI CI DANNO IN CRESCITA“

“In Italia tutti i sondaggi ci danno in crescita. Ci dicevano tutti che siamo morti, ma i sondaggi ci danno in crescita. La verità è che tutti vogliono sempre un Movimento debole, che muore, perché siamo comunque liberi, fuori da un meccanismo e da un sistema, e possiamo intervenire veramente sui temi che ci contraddistinguono”. Parola del presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto a margine di una iniziativa elettorale a Napoli. “Devo dire per onestà intellettuale – ribadisce – che è un buon momento per il Movimento 5 Stelle, si sta ripartendo in modo forte, si ha una visione più coerente di Paese, abbiamo ingressi che nessuno può dire non siano importanti, da Federico Cafiero de Raho a Roberto Scarpinato e Dario Vassallo. Stiamo aumentando la nostra capacità di attrazione, di competenza e io credo anche di coraggio”.

“DAL PD SCELTE SBAGLIATE, VEDREMO CHI SARÀ PROGRESSISTA”

“Se le porte del Movimento 5 Stelle sono definitivamente chiuse per il Pd? In questo momento, in questa campagna elettorale, chiaramente sì. Il Partito democratico ha fatto una scelta secondo me affrettata, sbagliando. Ma noi comunque andiamo avanti seguendo la nostra strada, quella del progressismo e progressista. Più avanti vedremo chi sarà progressista e decideremo”. Questa la risposta di Fico ai cronisti che lo hanno intervistato a margine dell’incontro a Napoli.

CONTE: “C’È CHI VUOLE FERMARE LA CAMPAGNA ELETTORALE MA NON RISOLVERE PROBLEMI”

“Alcuni vorrebbero interrompere la campagna elettorale per mettersi attorno al tavolo e fare conferenze anziché risolvere i problemi, noi i problemi li risolviamo concretamente”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenuto in collegamento video all’iniziativa elettorale ai Quartieri spagnoli di Napoli. “Siamo stati inascoltati e – ha aggiunto – ci hanno dato dei molestatori rispetto a questioni che erano sotto gli occhi di tutti. Noi parlavamo di una priorità, che non era certo la corsa al riarmo”.

“CHI GUADAGNA 500 EURO AL GIORNO FA LA GUERRA AL REDDITO DI CITTADINANZA”

“Serve difendere il reddito di cittadinanza che viene attaccato dai politici di lungo corso, i politici di mestiere – ribadisce Conte durante l’incontro -. Chi prende 500 euro al giorno da venti o trent’anni fa la guerra a chi prende 500 euro al mese. E l’indennità di chi percepisce il reddito di cittadinanza viene consumata per lo più per le spese alimentari o per le spese necessarie”.

“NAPOLI AL CENTRO DI UN PROGETTO, MERITA RISCATTO”

Sulla città che ha ospitato l’iniziativa elettorale il leader del M5s ha dichiarato: “Questa è una terra che merita riscatto. Napoli è al centro di un progetto che abbiamo fatto e di un patto per la città. Gaetano Manfredi sindaco è frutto di una precisa volontà di offrire alla città una prospettiva di riscatto, un governo migliore per una città in una situazione particolarmente critica sul piano finanziario”. “Questa sfida e questa scommessa – ha ribadito Conte – è stata raccolta in modo partecipato dalla popolazione e sta dando frutti importanti. Non significa che i problemi sono stati risolti, ma abbiamo costruito un percorso di impegno, di responsabilità, che potrà dare frutti importanti”, sottolineando che servono nuovi “impegni per la città, per il territorio metropolitano e per la Campania”. “Per noi – ha rimarcato l’ex premier – la priorità è l’agenda sociale. Napoli e la Campania meritano risposte su opportunità di lavoro, non sottopagato e non più precario, e impoverimento complessivo di tutta la fascia dei lavoratori. Non si può assicurare un futuro di benessere se non nel segno della legalità e del contrasto alle attività malavitose”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo www.dire.it