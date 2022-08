Meloni spopola sui social: quasi un commento su due è per lei

ROMA – È Giorgia Meloni la leader più ‘social’ in questa sfida per le politiche del prossimo 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia risulta la protagonista indiscussa della campagna elettorale e occupa quasi il 50% del dibattito sui social (46,5%) con un’audience di 32,8 milioni su 70,76. Meloni raccoglie il triplo di menzioni social rispetto a Matteo Salvini ed Enrico Letta. Risultano staccati tutti gli altri competitors. Sono alcuni dati del monitoraggio Leader & Social di Telpress Italia, realizzato con Mediascope, la piattaforma proprietaria di web e social listening. Leader & Social è l’analisi basata sul monitoraggio continuo dei principali social network con l’obiettivo di offrire una panoramica aggiornata in tempo reale sulle interazioni dei principali vertici dei partiti e su quello che gli stessi scrivono attraverso i loro profili social. Il report analizza il periodo 22-28 Agosto 2022.

LA POLARIZZAZIONE LETTA-MELONI NEL DIBATTITO

Dopo la pausa di Ferragosto, in cui gli italiani avevano dato maggiore risalto alle vacanze e al caro bollette, nella settimana 22-28 agosto 2022 la campagna elettorale entra nel vivo facendo registrare un forte incremento di conversazioni e interazioni per i principali leader e definendo anche una prima polarizzazione Letta-Meloni. In forte calo è l’attenzione su Carlo Calenda nonostante sia il leader con il più alto numero di post sui social per la quarta settimana di consecutiva”.



‘PICCO’ SOCIAL MELONI CON IL VIDEO SU STUPRO PIACENZA

Secondo il monitoraggio Telpress, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono i politici con i picchi di presenza social più alti nel periodo analizzato: la leader Fdi lo raggiunge lunedì 22 agosto con la pubblicazione del video dello stupro di Piacenza, mentre il segretario della Lega il giorno dopo parlando di sicurezza e paragonando Riccione a Marsiglia”.

BOOM VISUALIZZAZIONI PER SALVINI

Se si analizza, invece, lo scenario dal punto di vista dei leader “anche questa settimana Salvini si conferma il leader con l’audience maggiore (55,8 milioni di impression), seguono Giorgia Meloni (49,4) e Giuseppe Conte (42,9). Solo 5° Enrico Letta con 8,5 milioni di impression. La campagna lanciata dal PD suscita interesse e quale ilarità per il post su pancetta e guanciale ma non sfonda. Incrementi percentuali significativi per Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Matteo Renzi e Carlo Calenda”.

