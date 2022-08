Ferrara a tutta birra, nel weekend torna il festival ‘Acido Acida’

BOLOGNA- Spillata “all’irlandese”, prodotta in abbazia, servita come in un pub inglese. C’è solo l’imbarazzo della scelta a Ferrara, dove da giovedì a domenica torna “Acido Acida”, il festival dedicato alle birre britanniche (e non solo). Appuntamento al Chiostro di Santa Maria della Consolazione per assaggiare le ‘creazioni’ di diversi birrifici d’oltremanica proposte in esclusiva per l’Italia e, più in generale, birre non presentate in altri contesti: esclusiva europea per i britannici Pastore e Solvay Society, l’irlandese Lough Gill con la Nitro Stout spillata all’irlandese, e “pezzi introvabili” di Kernel, Deya e Cloudwater.

AL REFETTORIO CHIMAY LA “GRANDE RÉSERVE” DIRETTAMENTE DALL’ABBAZIA

Riapre anche il Refettorio Chimay (da venerdì a domenica dalle 16 alle 18), con una verticale di cinque versioni della Chimay Grande Réserve invecchiata in botte, anch’essa in esclusiva direttamente dall’abbazia. Tra gli ospiti internazionali, Wine Side Story, progetto del birrificio sloveno Reservoir Dogs che unisce birra e Ribolla Gialla. Per gli appassionati, gli organizzatori segnalano la presenza di sidri da diversi Paesi europei, presentati da Marco Manfrini con Oak City Cider e Leno Klandestino.

“FERRARA SEMPRE PIÚ INTERNAZIONALE“

“Ferrara sempre più internazionale, una città ricca di eventi e sempre attiva. Non nascondo che mi fa enorme piacere che a settembre si continuino a programmare iniziative di alto livello e ringrazio tutti gli organizzatori e collaboratori per questo impegno importante e gravoso”, sottolinea l’assessore comunale alle Attività produttive, Angela Travagli, presentando la rassegna al via tra pochi giorni.

SETTE SEZIONI PIÚ L’AREA RISTORAZIONE

Il festival sarà diviso in sezioni: Camra Area (dedicato alle birre della tradizione inglese), Birrifici Inglesi, Bottaia, ospiti italiani, ospiti internazionali, Ferrara Craft Beer City, e il già citato Refettorio Chimay.

A questi si aggiunge l’area ristorazione, gestita anche quest’anno dal Rione Santo Spirito. È ancora possibile acquistare in prevendita sia l’intero Welcome Kit (bicchiere personalizzato, guida e due gettoni, al prezzo di 7 euro anziché 8), sia i pacchetti di gettoni (da 5 a 100, con prezzi da 7 a 140 euro) che la maglietta (18 euro).

WELCOME KIT IN VENDITA ON LINE

Il pagamento va effettuato tramite PayPal a [email protected], indicando nome e cognome, giorno di partecipazione al festival e che cosa si intende acquistare. Una volta arrivati al chiostro di Santa Maria della Consolazione, sarà sufficiente ritirare il proprio ordine già pronto evitando la coda avendo l’ingresso garantito. L’entrata è conferma gratuita. Sul posto i gettoni saranno venduti 1,50 euro l’uno e le degustazioni da 150 ml avranno un prezzo variabile a seconda della tipologia di birra. Confermata anche la possibilità di utilizzare un bicchiere delle precedenti edizioni, in un’ottica antispreco, senza acquistare un nuovo kit.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it