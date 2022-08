VIDEO | Johnny Depp astronauta agli MTV VMAs: “Avevo bisogno di lavorare”

ROMA – Sorpresa agli MTV MVA. L’attore Johnny Depp è comparso a sorpresa in forma digitale, come volto di un astronauta fluttuante sul palco della cerimonia di premiazione dei migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi 12 mesi.

Si tratta di una delle prime apparizioni dell’ex pirata dei Caraibi dopo la vittoria nel processo contro la ex moglie Amber Heard. E Depp ha deciso di farlo dando vita ieri sera alla mascotte della kermesse degli MTV VMAS, appunto ‘l’Uomo sulla Luna’: “Avevo bisogno di lavorare”, ha ironizzato rivolgendosi al pubblico del Prudential Center di Newark, in New Jersey. “Ragazzi, volevo soltanto dirvi che sono disponibile per compleanni, Bar mitzvah, matrimoni, veglie e tutto ciò di cui avete bisogno”, ha dichiarato in una seconda apparizione, mentre i fan lo acclamavano esultanti.

Ieri sera sul palco della cerimonia c’era anche un pezzetto d’Italia. I Maneskin hanno vinto il premio ‘Best Alternative Video’ per ‘I wanna be your slave’. È la prima volta per degli artisti italiani. La band romana si è anche esibita sulle note di ‘Supermodel’.

