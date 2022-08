ROMA – Che il calcio faccia tendenza su Twitter non è certo una notizia: durante i week-end di campionato, ma anche nel corso delle trattative di calciomercato, è consueto trovare i nomi dei principali protagonisti tra i trending topic. Ma stavolta, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha scalato le tendenze per motivi extracalcistici: in rete sono circolati video e foto dell’ex numero 11 bianconero, oggi braccio destro del presidente Andrea Agnelli, che si intrattiene con alcune ragazze.

Immagini che né la Juventus né Nedved hanno commentato per il momento, ma che sono abbastanza eloquenti: in una foto, il 49enne dirigente ceco, separato dalla moglie Ivana e padre di due figli (che hanno gli stessi nomi dei genitori), è al tavolo insieme a una ragazza mora, una bottiglia e diversi calici.

IL VIDEO DELLA CAMMINATA BARCOLLANTE

Circola inoltre un video, da cui però non è possibile stabilire con certezza l’identità del protagonista ripreso di spalle, dove il presunto Nedved cammina barcollando vistosamente per le strade. “Secondo me l’hanno licenziato“, commenta una voce maschile. Mentre una donna dice: “Ma perché siete così sorpresi? Siamo tutti uguali“.

I BALLI E LE MANI SUL SENO

Infine, un altro video riprende Nedved mentre balla con tre ragazze durante una festa e tiene le mani sul seno della giovane che, in reggiseno, apre il “trenino”. E qualcuno, forse proprio lo stesso vicepresidente della Juventus, commenta: “Oh, guarda che bombe che c’ha”. Immagini che rievocano la bufera che ha travolto la premier finlandese Sanna Marin e che certamente causeranno qualche imbarazzo alla Continassa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it