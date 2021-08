I campioni dello short track alla Courmayeur Cup

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Courmayeur (Aosta), 29 ago. – Il 4 e il 5 settembre la località ai piedi del Monte Bianco ospiterà la Courmayeur Cup di short track. In vista dell’importante appuntamento sportivo, che aprirà il calendario agonistico della disciplina, da martedì la nazionale italiana, accreditata come una delle più promettenti, i campioni del mondo dell’Olanda e gli atleti della Francia e del Belgio si stanno allenando sulla pista del Courmayeur Sport Center. Le sessioni di allenamento sono aperte al pubblico. Le squadre partecipanti si tratterranno nella località turistica ai piedi del Monte Bianco fino al 10 settembre. Per l’Italia scenderà in campo anche Cinthya Mascitto, tesserata fino ad inizio luglio con lo Skating Club Courmayeur, ora nel Centro Sportivo dell’Esercito.