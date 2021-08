Aperte le iscrizioni al Marché au Fort 2021

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Bard (Aosta), 29 ago. – La 17esima edizione del Marché au Fort, la consueta vetrina dei prodotti agroalimentari valdostani nel suggestivo Forte e nel borgo di Bard, si terrà domenica 9 e sabato 10 ottobre prossimi. Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare le domande di partecipazione presenti sul sito della Regione, alla voce Marché au Fort 2021, e inviarle via pec all’indirizzo [email protected] C’è tempo fino al 15 settembre.

“Come già lo scorso anno- ha scritto la Regione Valle d’Aosta in una nota- l’evento si svolgerà su due giornate, per garantire la massima sicurezza agli espositori e ai visitatori e per poter accogliere un numero di turisti tale da dare una significativa evidenza economica al settore, a beneficio dei produttori e delle aziende presenti”.