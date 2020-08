A Venezia77 Matt Dillon, Adam Sandler e ‘Berlino’ premiati al Filming Italy Best Movie Award

ROMA – Matt Dillon, Adam Sandler e il ‘Berlino’ de ‘La casa di carta’, Pedro Alonso. Sono solo alcune delle star che il 6 settembre al Lido di Venezia riceveranno il Filming Italy Best Movie Award, un premio importante che già da sei anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie tv italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent – oltre che all’industry e professional – dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell’industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.

Madrina del premio sarà l’attrice Rocío Munoz Morales (Immaturi, Tu mi nascondi qualcosa), che presenterà per l’occasione un progetto di Gabriele Muccino ispirato e dedicato alla ripartenza dell’Italia e delle produzioni cinematografiche. Tantissimi i talent italiani – attori, attrici, registi e anche produttori – che, nonostante le difficoltà logistiche causate da questo momento storico, saranno a Venezia per ritirare il premio, tra questi: Francesca Archibugi, Giuseppe Battiston, Claudio Bisio, Barbora Bobulova, Alessio Boni, Carlo Buccirosso, Linda Caridi, Salvatore Esposito, i fratelli D’Innocenzo, Ficarra e Picone, Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Matilde Gioli, Monica Guerritore, Vanessa Incontrada, Massimo Popolizio, Claudio Santamaria, Alessandro Siani, Sara Serraiocco, Pierfrancesco Favino, Ginevra Elkann, Francesco Di Leva, Ricky Memphis, Lunetta Savino, Alessandro Preziosi, Antonello Sarno e il produttore Tarak Ben Ammar, solo per citarne alcuni. A cui si aggiunge il candidato ai Golden Globe, protagonista di American Crime Story, Edgar Ramìrez. Insieme a tutti gli artisti sopra citati, saranno inoltre presenti l’attrice Annabelle Belmondo, in qualità di premiatrice e, per la prima volta a Venezia, Ariana Rockefeller, designer e membro del consiglio della prestigiosa fondazione no-profit David Rockefeller.

Le tante eccellenze del cinema che saranno presenti andranno ad arricchire il premio, che conta su un ampio voto del pubblico. Ed è stato proprio il pubblico ad assegnare il nuovo premio dedicato ai Maestri del Cinema a Giuseppe Tornatore. Novità di quest’anno, in collaborazione con Anica, è il Best Music Short Film Award, che e’ stato assegnato a Honghe Afar.

Ad annunciare tutti i premiati di questa edizione, durante la cerimonia che si terrà il 6 settembre, alle 21 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior, saranno Tiziana Rocca, Direttore Generale Filming Italy Award, e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio.

“Il Filming Italy Best Movie Award anche quest’anno porterà a Venezia un parterre di ospiti unico, attori, attrici e registi che rappresentano il meglio del cinema e della fiction italiana e che rendono grande il cinema in Italia e nel mondo. E’ stato un anno particolarmente difficile per la cultura e l’intero settore dell’audiovisivo, il cinema sta ancora affrontando la riapertura delle sale tra incertezze e numerosi punti interrogativi. Mi auguro che proprio Venezia con il suo festival possa essere il punto di svolta, l’evento che possa fungere da rinascita per il cinema e le sue produzioni”, ha dichiarato Rocca.

“Qualche mese fa il Festival di Venezia sembrava un miraggio. Oggi quel miraggio si rivela come un’oasi di dialogo e incontro in un periodo ancora difficile e pieno di incertezza- sono le parole di Sinopoli, che ha aggiunto-. Sono entusiasta che in questo contesto continui il premio Filming Italy Best Movie Award che porterà a Venezia alcune delle stelle più luminose del firmamento cinematografico italiano e internazionale”.

Il Filming Italy Best Movie Award conta sulla collaborazione e il supporto della Biennale di Venezia e del direttore artistico della Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, e gode del patrocinio della direzione generale cinema e audiovisivo del Mibact, di Anec e di Anica.