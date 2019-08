Venezia, ad Almodovar il Leone alla carriera. Lui: “Atto di giustizia”

Da allora Almodovar ne ha fatta di strada, costellata di successi e premi internazionali come l’oscar per il Miglior film straniero nel 2000 con “Tutto su mia madre“, seguito tre anni più tardi, dalla seconda statuetta dorata di Hollywood per la Migliore sceneggiatura per “Parla con lei“.

Nato ne La Mancha spagnola, di quei luoghi Almodovar ha fatto materia per i propri film, anche inconsapevolmente, portando nelle pellicole quei colori assenti nei luoghi della sua infanzia. “L’uso che faccio del colore credo sia una reazione alla severità de La Mancha, non credo di aver mai visto il colore rosso nella mia infanzia. Il colore prevalente era il nero degli abiti delle vedove”. Riguardo ai suoi personaggi invece è Madrid, città nella quale il regista si trasferì ad appena 17 anni con il sogno di diventare un regista, con la sua frizzante vita notturna a fornire la materia prima per quel variegato caleidoscopio di personaggio che da inizio anni ’80 diventano i protagonisti delle sue pellicole.

“Mi affascinava il cambio che stava avvenendo in Spagna, per me fonte d’ispirazione erano la strada e la notte spagnola. Era come una grande università di vita per noi che l’abbiamo vissuta. Le mie pellicole dimostrano che quella che ho vissuto era una democrazia reale- ha dichiarato Almodovar, che ha aggiunto-. Quando ho iniziato a fare film la Spagna si era appena destata da una dittatura durata 40 anni. Volevo che tutti gli orientamenti sessuali fossero i benvenuti nelle mie pellicole. Il mio potere di sceneggiatore e regista è dare libertà ai miei personaggi”. Gli stessi personaggi che, ricorda il regista, negli anni ’80 rispecchiavano la modernità della Spagna.

Alla domanda se il suo Paese lo sia ancora o meno, Almodovar risponde in maniera ambigua: “La Spagna è moderna e vuole di tutto, come un partito di estrema destra, anche se non bisogna accentuare troppi i toni. Diciamo che ora la Spagna ha tutta la gamma politica degli altri Paesi. Non so se ciò sia moderno o no, è quello che è”.