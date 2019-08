Disabilità, a Bologna arriva in classe un robot per aiutare i bimbi

Il progetto è stato presentato in occasione della quindicesima edizione della Conferenza internazionale sulle tecnologie assistive, l’evento europeo che fino al 30 agosto riunisce a Bologna ricercatori, associazioni, istituzioni e aziende specializzate provenienti da tutto il mondo. “I robot possono sembrare dei semplici giocattoli, mentre in realtà, se calati in un ambito educativo, possono diventare dei potenti strumenti di inclusione per i bambini con disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico- spiega Lorenzo Desideri di Aias Bologna-. Una volta entrati in classe, Nao funziona come uno strumento di coinvolgimento e subito attira l’attenzione dei bambini”.

Il progetto è nato nel 2016 grazie a un finanziamento europeo e della Fondazione Carisbo, e finora ha coinvolto cinque classi di due scuole del bolognese, con ragazzi che vanno dalla prima elementare alla prima liceo. “Abbiamo ideato dei giochi attraverso i quali i ragazzi apprendono interagendo e dialogando tra di loro- continua Desideri-. Non si tratta mai di giochi competitivi, ma sempre di attività cooperative, dove tutti hanno un obiettivo comune”. Così, per fare esercizi di italiano ai ragazzi viene raccontata una storia secondo cui Nao viene dallo spazio e ha bisogno di imparare la nostra lingua: bisogna quindi insegnargli il vocabolario, attraverso esercizi come quello dei sinonimi e contrari. Nelle lezioni di matematica, invece, è il robot a chiedere ai ragazzi il risultato di operazioni algebriche o la comparazione tra numeri maggiori minori o uguali. Durante questi esercizi, il robot viene comandato in remoto dagli insegnanti attraverso una app che ne controlla le varie funzioni.