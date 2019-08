Orban scrive a Salvini: “Grazie per l’impegno contro gli immigrati”

ROMA – Dal ministero dell’Interno fanno sapere che “il primo ministro ungherese Viktor Orban ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Salvini per manifestargli l”altissima stima e gratitudine’ sua e del Paese che guida per l’impegno leale e coerente profuso nell’attività di governo degli ultimi mesi per l’Italia e l’Europa”.



In particolare, proseguono dal Viminale, “Orban ha ringraziato Salvini per aver voluto impedire ‘il flusso incontrollato di immigrati in Europa’”.

ECCO LA LETTERA DI ORBAN A SALVINI