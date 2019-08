Morti due operai al lavoro nella discarica di Aliano

POTENZA – Due operai sono morti ad Aliano, nel Materano, mentre erano impegnati nell’ispezione alla vasca di manutenzione di una discarica dismessa. A causarne il decesso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, le esalazioni di monossido di carbonio provenienti dalla vasca.

I due, 52 e 53 anni di Potenza, erano operai dell’azienda Giuzio Ambiente. In corso indagini dei carabinieri.

Cordoglio per la tragedia è stato espresso dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e dall’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, che “si stringono attorno al dolore delle famiglie colpite dal lutto”. “In attesa che le indagini della magistratura facciano il loro corso – afferma Cupparo – attiveremo ogni possibile iniziativa al fine di accertare le responsabilità e per capire come sia stato possibile questo ulteriore incidente. Come assessore regionale con delega al lavoro – conclude – metterò in campo tutte le politiche attive al fine di prevenire ulteriori sciagure”.