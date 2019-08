Parigi, Lione e Praga: le 10 zone ambientali più belle d’Europa

Al primo posto della top ten c’è Parigi, che possiede addirittura tre zone ambientali con severe restrizioni per tutti i tipi di veicoli. Nella capitale francese abbondano come noto le attrazioni turistiche, dal Sacré-Cœur a Montmartre, dal Louvre con la Monna Lisa al Museum d’Orsay con opere di Van Gogh, Rodin e altri impressionisti francesi. E infine, naturalmente, la Torre Eiffel.

A Parigi segue Praga, con la città vecchia e il Ponte Carlo. Al terzo posto c’è Strasburgo e la sua Grande Ile, seguita dai canali urbani di Amsterdam e da Vienna con il suo patrimonio Unesco. In classifica anche la “piccola Venezia” di Annecy, in Francia, la città vecchia barocca di Heidelberg, in Germania, e la passeggiata del nuovo porto di Copenaghen.

Agli ultimi due posti della top ten ci sono la città vecchia di Lione, patrimonio culturale dell’Unesco grazie alle sue numerose strade tortuose e al quartiere rinascimentale, e Digione, la città della senape, con la zona ambientale intorno alla Piazza della Libertà.