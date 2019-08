Scoperto il cranio del nonno di ‘Lucy’: ha 3,8 milioni di anni. Ecco il volto in 3d

Il reperto, denominato “Mrd”, si inserisce in un intervallo di tempo (tra 4,1 e 3,6 milioni di anni fa) nel quale i fossili di antenati dell’uomo sono estremamente rari. “Grazie a questa scoperta- sottolinea l’Università- i ricercatori hanno potuto ottenere nuove informazioni sulla morfologia cranio-facciale complessiva di Australopithecus anamensis“. Inoltre, l’analisi del cranio e la comparazione con altri reperti “ha permesso di dimostrare che Australopithecus anamensis e Australopithecus afarensis avrebbero convissuto per circa 100.000 anni- continua la nota- sfidando così l’ipotesi fino ad oggi accreditata secondo cui la seconda specie si sarebbe diffusa solo dopo la scomparsa della prima”.

La scoperta è stata realizzata da un team internazionale di ricercatori guidato da Yohannes Haile-Selassie, curatore del Cleveland Museum of natural history e professore associato alla Case western reserve University (Usa). “Quando ho visto per la prima volta il cranio venuto alla luce a Woranso-Mille non potevo credere ai miei occhi”, ha detto Haile-Selassie: “Si tratta di una scoperta fondamentale per ricostruire e comprendere l’evoluzione umana nel corso del Pliocene“.