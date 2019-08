Brad Pitt a Venezia 76 presenta “Ad Astra”, segui la diretta della conferenza stampa

ROMA – Oggi alla Mostra del cinema di Venezia e’ il giorno di ​Brad Pitt. La star di Hollywood arriva al Lido per presentare in concorso il film “Ad Astra” di cui e’ produttore e protagonista. A fianco a lui il premio Oscar Tommy Lee Jones, Liv Tyler e Donald Sutherland, mentre dietro la macchina da presa troviamo James Gray (Civiltà perduta, C’era una volta a New York).

L’attore alle 14 sara’ presente alla conferenza stampa della pellicola, che sara’ possibile seguire in diretta sulla pagina Facebook della Biennale o cliccando semplicemente su questo link.

bit.ly/Venezia76_Streaming

AD ASTRA, SINOSSI

Ad Astra e’ un thriller fantascientifico ambientato nel futuro. Brad Pitt e’ un astronauta che dovra’ viaggiare fino all’estremo limite del sistema solare per trovare suo padre, da tempo disperso, e cercare di svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro intero pianeta. Nel corso del viaggio scoprirà segreti che minacciano l’esistenza umana e il nostro posto nell’ordine del cosmo.