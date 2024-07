Meteo, le previsioni di lunedì 29 luglio 2024

Nuvolosità sparsa al Nord, tempo stabile e soleggiato al Centro e in Sardegna. Temperature in aumento su Lazio, Campania, Valle d'Aosta, Liguria e Calabria. Ecco che le condizioni meteo del Paese

Nord

Nuvolosità sparsa su Alpi e preAlpi centrorientali, con residui isolati temporali sulle preAlpi lombarde fino alle prime ore della mattina, mentre occasionali acquazzoni sono attesi sulle Alpi nelle ore più calde del giorno; sul resto del Nord ampio e prevalente soleggiamento, con al più lievi annuvolamenti pomeridiani su zone appenniniche, aree pedemontane piemontesi e alta pianura lombarda; su quest’ultima non è esclusa qualche residua pioggia nella notte.

Centro

Qualche nube sparsa in formazione sull’Appennino sarà responsabile nelle ore più calde di isolati acquazzoni; tempo stabile e soleggiato sul resto del centro e in Sardegna.

Sud

Giornata di sole, salvo addensamenti bassi attesi sulla Calabria tirrenica limitatamente alle prime ore della mattina e in formazione sulle aree appenniniche nelle ore centrali del giorno.

Temperature

Minime in calo sui rilievi del triVeneto, su Alpi e preAlpi della Lombardia, in rialzo su Puglia, Basilicata meridionale e Calabria ionica, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio; massime in aumento su Valle d’Aosta, Alpi venete, Alto Adige, Liguria, coste di Toscana, Lazio e Campania, zone ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria, Sicilia centromeridionale e Sardegna orientale, in diminuzione sul resto del Paese.

Venti

Moderati di bora lungo le coste friulane ma con tendenza a divenire deboli dal pomeriggio; deboli orientali su coste venete ed emiliano-romagnole; deboli settentrionali con qualche locale rinforzo sulle regioni centromeridionali adriatiche e su quelle ioniche; deboli di direzione variabile sul resto del territorio, con rinforzi di brezza lungo le coste nelle ore più calde del giorno.

