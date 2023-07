Doppio oro azzurro nella scherma: trionfano le azzurre del fioretto e gli uomini nella spada

MILANO – L’Italia vince altre due medaglia d’oro ai Mondiali di scherma, questa volta nel fioretto femminile a squadra e nella spada maschile a squadre.

Sul gradino più alto del podio è andato il quartetto azzurro composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, che ha sconfitto in finale le avversarie della Francia 45-39.

L’ORO NELLA SPADA MASCHILE A SQUADRE DOPO 30 ANNI

Ai Mondiali di Milano arriva il secondo oro di oggi. A vincere sono gli azzurri della spada Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Andrea Santarelli, che hanno battuto in finale la Francia per 45-31, in una gara dominata sin dall’inizio e con un valore storico. L’ultimo oro nella spada a squadre, infatti, risale al 1993 a Essen, con Stefano Pantano, Angelo Mazzoni, Maurizio Randazzo, Paolo Milanoli e Sandro Cuomo.

Sale così a dieci il numero delle medaglie azzurre ai Mondiali in corso a Milano. Con i successi di oggi il bilancio sale a 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi.