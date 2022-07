Jova Beach Party a Barletta, 50% di sconto per chi ci va in treno

BARI – Chi userà i Frecce e Intercity di Trenitalia per raggiungere Barletta e partecipare al Jova Beach Party 2022, in programma domani e domenica 31 luglio, potrà usufruire dello scontro del 50% utilizzando il codice “JBP2022” al momento dell’acquisto del biglietto. L’iniziativa di Trenitalia, che è official green carrier dei concerti. Questo weekend da e per Barletta saranno a disposizione più di seimila posti sui treni regionali che a partire dal primo pomeriggio viaggeranno fino a sera. Per il ritorno sono in programma due treni regionali straordinari in partenza da Barletta all’1:45 con 800 posti in direzione Bari e 650 posti verso Foggia.

Il viaggio a bordo dei mezzi è limitato al numero di posti disponibili, per questo Trenitalia consiglia di acquistare per tempo anche il biglietto per il rientro su App, internet o presso le biglietterie e self service.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it