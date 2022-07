Rogo nel Cagliaritano, fiamme lambiscono case e aziende: evacuate 5 famiglie

CAGLIARI – Ennesimo incendio nel cagliaritano, dopo quelli divampati nei giorni scorsi, con le fiamme che anche stavolta hanno minacciato abitazioni e aziende. Il rogo questa volta si è sviluppato nel territorio di Sestu, lungo la strada provinciale 8, bruciando circa tre ettari di vegetazione e cumuli di gomme e masserizie, lambendo alcune case e capannoni. In via precauzionale cinque famiglie sono state evacuate.



Attualmente sono ancora in atto le bonifiche, con il Comune di Sestu che ha messo a disposizione un mezzo meccanico coordinato dai Ros dei Vigili del fuoco per agevolare le operazioni. Sul posto la Polizia locale che ha garantito la sicurezza delle operazioni di soccorso regolando la viabilità. Presenti anche gli uomini del Corpo forestale, che hanno coordinato i lanci di un elicottero della flotta antincendio regionale.

