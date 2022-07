I valori sono ok, in Romagna rientra il diveto di balneazione

BOLOGNA – In Riviera tutti i parametri sulla qualità delle acque sono rientrati nella norma. E così oggi pomeriggio i sindaci della Romagna firmeranno una nuova ordinanza per il ritiro completo del divieto temporaneo di balneazione. Lo annuncia l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo, questa mattina in conferenza stampa in Regione.

NEI GIORNI SCORSI STOP AL BAGNO IN 28 TRATTI DI COSTA

Nei giorni scorsi era stato deciso lo stop all’ingresso in mare in 28 tratti della costa romagnola, a causa dei valori di escherichia coli risultati al di sopra dei limiti di legge.

