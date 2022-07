Conte: “Non se ne parla di rapporti col Pd, fa ammucchiata”

ROMA – Solo ieri aveva detto che non escludeva un dialogo con il Pd. Oggi evidentemente ha cambiato idea. “Col Pd per il futuro non escludo un dialogo. Per queste elezioni assolutamente non se ne parla di avere rapporti col Pd“, dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Rtl. E agigunge: “Che rapporti si possono avere con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda a Di Maio a Renzi a Brunetta a Carfagna? Questa è un’ammucchiata”.

“SUI DUE MANDATI LA SOLUZIONE IN GIORNATA”

Sulla questione dei due mandati “la soluzione arriverà in giornata”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Rtl.

