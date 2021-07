Il ministro congolese: “Sul caso Attanasio indaga anche l’Interpol”

ROMA – “Quando le inchieste sono ancora in corso non bisogna divulgare i risultati, mettere i dossier sul tavolo. Sappiamo però che siamo sulla buona strada. L’ultima notizia è l’arrivo dell’Interpol. Sapremo cosa è successo, e quando avremo individuato i responsabili saranno puniti. Non si possono uccidere degli uomini, degli italiani, come se nulla fosse, che si tratti o meno di un ambasciatore. Il nostro governo non lo accetta”. Così il ministro dell’Agricoltura della Repubblica democratica del Congo, Désire Nzinga Birihanze, all’agenzia Dire in merito agli sviluppi dell’inchiesta sull’uccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) Mustapha Milambo. I tre sono stati uccisi in un agguato, nella provincia orientale del Nord Kivu, il 22 febbraio.