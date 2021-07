Tokyo 2020, l’Italia chiede la medaglia anche per Bruno Rosetti

TOKYO – L’Italia ha formalmente avanzato al Comitato Olimpico Internazionale la richiesta di riconoscere anche a Bruno Rosetti, l’azzurro fermato dal Covid a due ore dalla finale, la medaglia di bronzo conquistata dall’Italia del canottaggio nel 4 senza. La conferma arriva dal presidente della Federcanottaggio, Giuseppe Abbagnale: “È una cosa insolita. Ci proviamo ma è chiaro che non c’è un precedente cui potersi appellare. È tutto un’anomalia, la situazione è particolarmente difficile e la proposta va valutata in questo contesto: speriamo possa essere accolta e attendiamo una valutazione dal Cio, se ne sta occupando il presidente Malagò. Secondo me sarebbe un bel gesto, visto il periodo storico particolare”.