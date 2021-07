Tg Pediatria, edizione del 29 luglio 2021

SITOP: “STAMPANTE 3D SUPPORTO DECISIVO PER LA CHIRURGIA ORTOPEDICA”

La tecnologia della stampa in 3D, con la costruzione di modelli anatomici identici alla realtà, fornisce un supporto fondamentale al chirurgo ortopedico pediatrico. Si parlerà anche di questo al prossimo Congresso nazionale della Sitop, che si svolgerà il 30 settembre e l’1 ottobre prossimi. Pasquale Guida, direttore del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Santobono di Napoli, entra nel cuore di questa tecnica innovativa.

PEDIATRA: “ADOLESCENZA COME ACNE, PASSA MA PUÒ LASCIARE CICATRICI”

“L’adolescenza è come l’acne, passa ma può lasciare cicatrici. E se è vero che è un periodo critico per tutti, è anche vero che ogni bambino ha la sua adolescenza e quindi non bisogna oggettivarla, ma cercare di capirne gli elementi specifici”. A dirlo è Mauro Taucci, pediatra di libera scelta che affronta il tema nel suo romanzo d’esordio ‘Cinque minuti’. Il libro è un viaggio avanti e indietro nel tempo, nella vita, nei ricordi di famiglia, alla ricerca di quelle risposte spesso difficili da trovare, ma su cui ognuno di noi costruisce la propria esistenza.

RAPPUOLI: “VACCINI E MONOCLONALI SFIDANO PANDEMIE DEGLI ULTIMI 700 ANNI”

“Nel 2020 avevamo gli stessi strumenti di 700 anni fa per combattere le epidemie, vale a dire la quarantena, la distanza sociale e l’igiene delle mani. Nel 2021 abbiamo i vaccini e l’uso degli anticorpi monoclonali, grazie alla tecnologia, un investimento senza precedenti nello sviluppo e nella manifattura farmaceutica”. A dirlo è Rino Rappuoli, microbiologo italiano che ha individuato e sviluppato per primo in Italia, con il gruppo di ricercatori del Toscana Life Sciences, specifici anticorpi monoclonali per contrastare il Sars-CoV-2. “Questi strumenti- conclude l’esperto- stanno cambiando la nostra gestione della pandemia e ci permetteranno di controllare il virus”.

SITIP PRESENTA LE LINEE GUIDA ITALIANE PER TERAPIA OSTEOMIELITI

Fornire ai pediatri delle linee guida nazionali per supportarli nella scelta della terapia più adatta dei casi di osteomielite acuta ematogena (un’infezione delle ossa) e contrastare così la farmaco resistenza e l’antibiotico resistenza “che possono essere provocate proprio dall’utilizzo sbagliato di alcuni farmaci”. Sono i contenuti della Consensus realizzata dalla Sitip.

IL DOCUMENTO ‘SENZA CONFINI’ RIDISEGNA LE CURE DELL’INFANZIA

I bambini in Italia? Pochi e diseguali. Nel 2020 ne sono nati appena 404mila, il 7% in meno dell’anno precedente e ben il 30% in meno del 2000. Nel periodo perinatale, la mortalità è del 4,2 per mille, ma aumenta fino al 5,6 per mille nelle Isole. Una differenza territoriale che si riscontra anche riguardo alla mortalità infantile (entro il primo anno di vita) che passa dal 2,3 per mille del Nord-Est al 3,2 per mille al Sud. Sono alcuni dei dati inseriti nel documento ‘Senza confini’, elaborato dal Centro per la salute del bambino (Csb) e dall’Associazione culturale pediatri, in collaborazione con esperti di area pediatrica e di infanzia e con istituzioni come l’Iss e il ministero della Salute. Lo presenta Giorgio Tamburlini, presidente del Csb.