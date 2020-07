Terminata la latitanza di Aghilar, preso in un casolare di Minervino Murge

BARI – Cristoforo Aghilar, 36enne evaso dal carcere di Foggia lo scorso 9 marzo assieme ad un’altra sessantina di detenuti nel corso delle proteste che interessarono diverse carceri italiane, è stato trovato ed arrestato. Si era rifugiato in un casolare nelle campagne di Minervino Murge (Bt) dove avrebbe trascorso parte della latitanza.

L’uomo, l’ultimo dei detenuti evasi dal penitenzario foggiano ancora ricercato, si trovava in cella dopo aver ucciso l’ex suocera lo scorso 29 ottobre a Orta Nova (Foggia). Al 36enne è stata notificata anche una ordinanza per concorso in rapina messa a segno durante la fuga.