Tg Riabilitazione, edizione del 29 luglio 2020

IN SALA OPERATORIA ROBOT ‘NAVIO’ PER PROTESI GINOCCHIO

Arriva nella sala operatoria dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma un nuovo robot che supporta il chirurgo nell’impianto di protesi del ginocchio. E’ il sistema ‘Navio’. A spiegarne all’agenzia di stampa Dire i vantaggi sia per il paziente che per il chirurgo è Mario Tartarone, direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale capitolino.

IN PROVINCIA RIETI UNA STRUTTURA RIABILITATIVA PUBBLICA

A Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, c’è una struttura riabilitativa pubblica che si pone come riferimento per i pazienti del territorio, ma anche per il resto del Lazio. Per capire quali sono i servizi erogati e i progetti futuri, l’agenzia di stampa Dire ha intervistato Marinella D’Innocenzo, direttore generale della Asl di Rieti.

UCBM ROMA-INAIL: 3 MLN PER PROGETTI SU PROTESI ARTO SUPERIORE

In Italia ogni anno ci sono circa 4mila amputazioni a un arto superiore, l’80% delle quali riguarda la mano. Per spingere ancora più in alto la frontiera delle tecnologie a favore di questi pazienti, l’Università Campus Bio-Medico di Roma e l’Inail hanno firmato un accordo di collaborazione per la realizzazione di due progetti di ricerca, della durata di 36 mesi – ‘Wifi-Myohand’ e ‘ReGiveMeFive’ – con un investimento totale superiore ai 3 milioni di euro. In entrambi i progetti è previsto il coinvolgimento, come partner, dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

VIDEOVISITA PER ANZIANI CON FRATTURA AL FEMORE

Nasce al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma, all’interno dell’Unita’ Operativa di Ortopedia, il servizio ambulatoriale gratuito di videovisita dedicato all’assistenza a distanza dei pazienti anziani con frattura del femore che necessitano di controlli successivi all’intervento. Senza che si spostino da casa, basterà uno smartphone, eventualmente con l’aiuto di un figlio o di un nipote, perché lo specialista possa valutare la mobilita’ e i progressi del paziente.

Il Tg Riabilitazione completo al link: