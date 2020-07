VIDEO | A Roma sgomberata l’area degli ex mercati generali, denunciati gli occupanti

ROMA – A Roma gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, unitamente al Reparto Mobile di Firenze e alla Polizia Scientifica, come disposto dal questore con apposita ordinanza, hanno bonificato l’area degli ex mercati generali.

Durante i controlli sono state fermate 5 persone straniere, 4 di nazionalità afghana e una di nazionalità maliana, che dormivano nell’area interessata. Accompagnate presso gli uffici dell’ufficio immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale, i cittadini afghani sono stati rilasciati in quanto in regola con la legge vigente, mentre il maliano è stato trattenuto per ulteriori accertamenti perché in possesso di permesso di soggiorno scaduto.

Tutte le persone trovate all’interno dell’area occupata sono state denunciate in stato di libertà per invasione di terreni e di edifici. Nei confronti del responsabile della ditta, incaricata di ripulire la zona è stato redatto verbale di riconsegna dell’area e degli immobili.