Consiglio Grande e Generale, sessione 26 luglio

I lavori consiliari odierni ripartono con l’esame e l’approvazione delle ultime due istanze d’Arengo rimaste all’ordine del giorno: la n.18 “affinché si proceda al completamento dei lavori di sistemazione della frana lungo la Strada Greppa del Cerreto” viene approvata con 36 voti favorevoli. Con 28 voti favorevoli l’Aula accoglie anche l’istanza n.14 “per la partecipazione della società civile al Gruppo di Lavoro per l’attuazione degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030 ONU)”.

L’Aula procede a una serie di nomine e sostituzioni, tra cui la nomina del Presidente di Aass, Azienda autonoma di Stato per i Servizi pubblici (Renzino Gobbi, indicato da Ssd) e di un membro del Cda (Valentina Gasperoni, indicata da C10).

Presentato in prima lettura dal Sds Franco Santi il Pdl “Istituzione di un certificato complementare di protezione per i medicinali”, inizia l’esame dei progetti di legge all’ultimo step normativo. Il primo discusso e licenziato quasi all’unanimità dall’Aula (40 voti favorevoli e 1 astenuto) è il Progetto di legge “Introduzione del reato di corruzione privata nell’ordinamento sammarinese”. Quindi i lavori proseguono con il dibattito sul Progetto di legge in seconda lettura “Riforma in materia di navigazione marittima”, da cui emerge consenso bipartisan dell’Aula. Terminato il dibattito sul provvedimento si conclude la seduta consiliare. Lunedì mattina inizierà quindi l’esame dell’articolato.

Di seguito un estratto degli interventi odierni.

Comma 16. Progetto di Legge “Introduzione del Reato di Corruzione privata nell’Ordinamento sammarinese”/ Approvato con 40 voti favorevoli e 1 astenuto

Marianna Bucci, Rete, relatore unico

La consapevolezza della necessità di affrontare con spirito unitario il sempre attuale tema della corruzione ha spinto i membri della I commissione consiliare permanente a presentare un’unica relazione al Pdl, facendo convergere in un unico documento le voci di maggioranza e opposizione. Una condivisione coerente con l’iter che ha portato alla redazione del presente Pdl, fortemente voluto dal Consiglio Grande e Generale nella sua interezza, nel momento in cui, votando in maniera coesa l’art. 86 della legge 147/2017, ha impegnato il congressso di Stato ad elaborare e portare all’approvazione dell’Aula un testo di legge che introducesse la fattispecie di reato di corruzione privata. Un impegno non più procrastinabile considerate le Raccomandazioni che il Greco (gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa) ha emanato 3 anni fa nei confronti della Repubblica di San Mario, nel Rapporto sul terzo ciclo di valutazione e a fronte degli strumenti normativi di cui il nostro Paese si è nel tempo dotato per la lotta contro la corruzione. Nell’ambito del dibattito all’interno della I commissione consiliare permanente hanno trovato spazio diverse sfumature e opinioni espresse della forze politiche. Una diversità di vedute riferita non tanto all’esigenza di dotare il codice penale sammarinese di strumenti per la lotta alla corruzione- esigenza condivisa in maniera trasversale dai membri della commissione- quanto invece a un sentimento di preoccupaizone per l’appesantimento delle normative e degli obblighi in capo a operatori e professionisti. Alcune riflessioni hanno infatti riguardato il ritardo con cui il nostro ordinamento si trova a recepire il reato di corruzione privata e la mancata comprensione dell’individuazione in passato della sola fattispecie relativa al reato di corruzione di pubblico ufficiale.

Al di là di questo, i commissari hanno convenuto sulla necessità di colmare quella che da troppo tempo rappresenta una vera e propria lacuna legislativa che mina alla base i presupposti non solo normativi ma anche culturali che permettono di riconoscere e condannare chiaramente il reato corruttivo sotto qualunque forma si presenti. Un reato che nella pratica può giungere a coinvolgere pochi individui, ma le cui conseguenze ricadono sull’intera comunità. Una volta votata dall’Aula questa legge inciderà positivamente su questi aspetti, ma da sola non sarà sufficiente a garantire che il reato di corruzione scompaia. Per questo occorre che l’attenzione rimanga sempre alta, che negli organismi di vigilanza preposti rimangano costantemente attivi e che lo spirito di unità che ha animato le forze politiche nel percorso che ha portato all’approvazione della legge rivali la sua espressione più autentuca nelle azioni concrete che si metteranno in campo per contrastare la corruzione . L’ordine del giorno approvato a seguito del dibattito in Commissione va esattamente in questa direzione e costituisce una base di partenza per azioni future ancora più incisive e significative.

Nicola Renzi, Sds con delega alla Giustizia

La proposta legislativa risponde al primario obiettivo di introdurre nell’ordinamento sammariense la corruzione in ambito privato, concerne condotte criminose di corruzione che non hanno come soggetto il pubblico ufficiale, oggi si ritiene opportuno estenderlo nel privato, la sua incriminazione è necessaria per assicurare il rispetto della concorrenza. Con l’introduzione di corruzione privata, il Pdl punta a recepire le indicazioni emanate dal Greco nei confronti del nostro Paese nel Terzo ciclo di valutazioni del 2016. L’Adozione del testo sarà importante per il prossimmo ciclo di valutazioni, previsto nel prossimo anno.

Enrico Carattoni, Ssd

Speriamo questo Pdl porti a dissuadere e che possa avere l’effetto di allontanare persone che possano mettere in pratica questo reato. E’ bene che la Repubblica di San Marino si doti di uno strumento legislativo affinchè la corruzione non si diffonda.

Marianna Bucci, Rete

In questi anni, come movimento, ci siamo espressi più volte in favore dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato di corruzione privata e anche del traffico di influenze- che ancora non è reato a San Marino. Ricordo i nostri due Odg del 2017, entrambi bocciati e l’emendamento invece accolto in Finanziaria 2017 che prevedeva questa introduzione. Non ho trovato questi riferimenti nella relazione del Segretario e me ne dispiace. Mi sono chiesta sempre come sia possibile che un Paese come il nostro, che ha fondato la nostra ricchezza negli ultimi decenni sul riciclaggio, non abbia introdotto questo reato e si sia limitato al reato di corruzione a pubblici ufficiali. Forse perché la corruzione è più tollerata di quanto si possa pensare. Se guardiamo i numeri nella relazione del magistrato dirigente sembra inesistente, i numeri sono molto bassi. La valutazione del fenomeno non si può basare sui numeri che ci rimandano a una realtà sottostimata rispetto alla percezione del fenomeno. Nel 2014 ricordo il caso dell’arresto per corruzione di pubblici ufficiali nell’antifortunistica che ricevevano tangenti. In questo Pdl si considera prova materiale dell’episodio corruttivo anche favoritismi sul lavoro, ricatti sessuali, ha un termine più ampio. Pensiamo a uno stipendio gonfiato oltremisura di un manager di banca, modalità corruttiva più difficile da provare. La corruzione privata ha un costo pesantissimo sull’economia e un costo socializzato, pensiamo ai dissesti bancari, in parti riconducibili alla crisi economica, ma in parte a illeciti o a consessioni di crediti non oculati. La legge non ha effetto retroattivo, le azioni di responsabilità a questa legge sul passato non è possibile, ma mette un mattoncino sul futuro. Lo sforzo contro la corruzione non si esaurisce con l’approvazione di questa legge.

Gian Carlo Capicchioni, Psd

Dobbiamo sempre aspettare che organismi come il Greco ci sollevano il caso per colmare le lacune del nostro ordinamento. La legge non basta: serviranno una serie di incroci e verifiche, possibilmente si pensi a creare organismi preposti. Ben venga questo pdl, il rammarico è che siamo sempre a rincorrere, speriamo per il futuro le cose arrivino più celermente.

Tony Margiotta, Gruppo Misto

Non faccio parte della commissione, ma rilevo favorevolmente la relazione unica per un pdl che colma una lacuna del nostro ordinamento. Il Greco lo aveva segnalato già 3 anni fa e noi arriviamo oggi con questo pdl, importantissimo, perché in tempi di boom economico qualcuno se ne è approfittato e ha creato questo fenomeno. Importante anche dare tutti gli strumenti necessari ad uffici e forze di polizia. Gli attori chiamati a contrastare questo fenomeno, ma anche informare i cittadini, perché è pure una questione culturale.

Alessandro Mancini, Ps

Non posso che confermare i voto positivo, come in commissione del Ps, e l’ennesimo richiamo della politica che siamo arrivati un po’ tardi.

Gian Matteo Zeppa, Rete

Da adesso in poi è necessario porre attenzione perchè si alzerà l’asticella, il Pdl pone un punto di partenza nell’ordinamento sammarinese, pur nella consapevolezza della possibilità di girarci intorno alla legge. Credo si debba porre attenzione su questo, sapendo bene che tutto quello che ruota attorno alla corruzione non termina nel momento in cui si sancisce per legge quello che viene perseguito. Il nostro movimento ha presentato Odg ed un emendameno su questo tema, la sensibilità del nostro movimento di inserire il reato di corruzione privata può testimoniare il fatto che forse queste cose vanno affrontate a petto gonfio e con celerità. Questo pdl credo oggi sia un punto di partenza, ma attenzione deve rimandere per forza molto alta.

Roberto Giorgetti, Rf

Repubblica futura accoglie con molta soddisfazione la discussione e approvazione di questo Pdl, circa un anno fa depositato dal Segretario Renzi, è di fatto un passo avanzato rispetto a un percorso che il nostro paese in maniera faticosa, ma con impegno, ha intrapreso dal 2009, anno in cui si palesò con evidenza la situazione complessiva rispetto alle norme per il contrasto di reati riconducibili alla corruzione e riciclaggio e, in sostanza, a una serie di tipologie di comportamenti che hanno avuto in passato e possono avere tuttora gravi conseguenze per la credibilità e l’insieme del funzionamento dello Stato. Anche io rimarco la positività di questo passo.

Teodoro Lonfernini, Pdcs

In commissione è emersa la volontà di tutti di dotere il nostro paese e sistema anche di quello strumento che riguarda la corruzione privata all’interno di un sistema normativo, di un codice penale, leggi e regolamenti sviluppati su antiriciclaggio e anticorruzione e lotta alle organizzazioni malavitose di ogni genere. Il nostro paese si è dotato di tantissime norme e strumenti per questo. Nel tempo abbiamo riscontrato un vuoto legislativo su tutta l’attività di corruzione privata e l’abbiamo voluto distinguere dal concetto di corruzione più generale. Non voglio parlare di preoccupazione per una legislazione eccessiva che va ad appesantire su certi aspetti, ma non dobbiamo neanche essere i primi della classe ad ogni costo. Per compiere un buon lavoro di contrasto a fenomeni corruttivi di ogni genere, le nostre norme già esistenti sono più che sufficienti. Bene questo pdl, ma attenzione a non appesantire il nostro sistema di norme e a renderlo molto bloccato.

Giuseppe Maria Morganti, Ssd

Il tema che si affronta è di attualità, se si genera il pensiero che non solo amministratori pubblici, già sanzionati in maniera forte in caso di episodi corruttivi, ma anche quelli privati possano ricevere oblazioni non giustificate tese a farli convergere a indirizzi diversi dall’interesse dell’azienda. Si frena così la concorrenza sleale in qualche misura, contemporaneamente si mette in evidenza la funzione sociale e pubblica anche dell’impresa privata. Daremo pieno e totale sostegno a questo Pdl. Sds Nicola Renzi, replica

L’Aula conferma il consenso unanime al Pdl, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo e ricordo che appena insediata la Segreteria, è stata nostra volontà dare attuazione all’Odg votato in Aula e mai realizzato. Ho voluto lavorare a questo Pdl nel tempo necessario.