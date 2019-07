Carabiniere ucciso, oggi in diretta tv i funerali

ROMA – Ieri alle 16 si è aperta la camera ardente del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio nel corso di un servizio per assicurare alla giustizia gli autori di un reato.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato a rendere omaggio al vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega alla camera ardente nella cappella di piazza Monte di Pietà, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri di piazza Farnese dove da anni Rega prestava servizio. Al suo arrivo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato accolto dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, dal prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, e dalla sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi. Il premier esprimendo “commozione” ha detto ai microfoni di RaiNews24 che è “il momento di stare vicini alla famiglia”. Nella cappella di piazza Monte di Pietà, fino alle 20.30, è stato possibile rendere omaggio al militare.

CARABINIERE UCCISO, PD A CAMERA ARDENTE, DOMANI A FUNERALI

“Il capo della segreteria politica del Pd, Marco Miccoli, si è recato a rendere omaggio in rappresentanza del partito, insieme al deputato Filippo Sensi, alla camera ardente del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega a Piazza Monte di Pietà a Roma”. Così una nota del Pd. Alla cerimonia funebre del giovane carabiniere, che si terrà oggi a Somma Vesuviana, parteciperanno in rappresentanza della segreteria nazionale la senatrice Roberta Pinotti, responsabile politiche per la sicurezza, Nicola Oddati, responsabile Mezzogiorno Pd, in delegazione con la senatrice Valeria Valente, il deputato Raffaele Topo e l’eurodeputato Franco Roberti.

OGGI LA DIRETTA DEI FUNERALI

Oggi, 29 luglio, tutte le trasmissioni della Rai osserveranno un minuto di silenzio alle 11.30. L’omaggio al carabiniere proseguirà poi, a partire dalle 11.55 su Rai1, con la diretta della cerimonia funebre, a cura del Tg1. Lo comunica in una nota la Rai.

