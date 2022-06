Paltrinieri-Acerenza d’oro, il vero Mondiale dell’Italia è in mare

ROMA – Mentre li lasciava andare, nella brodaglia del Lupa Lake, si fermava a bere, una, due volte. Poi tornava lì in scia, a darsi un tono minore, che è il vero colpo artistico di Gregorio Paltrinieri: il camuffamento. L’impresa doppia, due italiani davanti a tutti nella maratona del mare in un canale ungherese, con Greg in fuga e Mimmo a toccargli i piedi (“ho sentito che c’era lui da come me li toccava, e mi sono sentito a casa”) è un dipinto ad acquerello più che una pagina di storia. Tattica, energie, spallate, sbracciate. Per dirsi liberi, più liberi di tutti. Con Wellbrock colpito e affondato: bronzo al photofinish e le idee un po’ confuse.

Paltrinieri-Acerenza, la premiata ditta italiana a compimento di due settimane multiorgasmiche.

Greg conta le medaglie da già campione europeo 2021 e bronzo olimpico a Tokyo (infiacchito dalla mononucleosi): l’oro nei 1500 in piscina, il bronzo in staffetta di fondo, l’argento nella 5 chilometri. “Ho goduto un sacco”, e con lui un sacco di italiani davanti alla tv a darsi di gomito. Ché c’è un’Italia infrangibile ai Mondiali pure nel 2022 del fallimento pallonaro. È un ‘chissenefrega’ più che un dominio assoluto. Altro sport, e che sport.

E dunque, Paltrinieri l’aveva tratteggiata così la gara: lasciarlo sfogare, il favorissimo tedesco, per poi andarsene negli ultimi 1.500, e nuotarli “come in piscina”. Aveva stracciato tutti lì, tra le sponde d’una vasca, perché non ripetersi – meglio ancora – dove non c’è fondo ad annoiarti. E così è filato via, irresistibile, oltre i 9 chilometri. Quando Romanchuk, Sloman e l’ungherese Rasovszky (ritiratosi) erano ormai su una zattera a rimorchio, lontani. Il gruppetto di quattro contava due italiani, in simbiosi alchemica. “I migliori amici di una vita” in piena confort zone.

Eccolo il trucco, il dribbling. Paltrinieri attacca simulando una deviazione, quando Wellbrock si volta a destra lui se n’è già andato. Con Acerenza alle calcagna, fedele scudiero. Il tedesco plana sull’acqua molliccia, a 31 cicli di bracciate, Greg sgomma come al solito a 40. Diventano metri di distacco, da sottrarre anche ad un’eventuale sprint che non sarebbe nelle corde dell’italiano. Teoria. Sono conti che non tornano, non ce n’è bisogno. Italia-Germania finisce 2-1. I veri Mondiali sono azzurri come il mare.

