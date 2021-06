Covid, undici casi di variante Delta a Napoli: due cluster familiari accertati

NAPOLI – Undici casi di variante Delta del Covid rilevati a Napoli. È emerso da uno studio molecolare eseguito su materiale biologico di 35 soggetti risultati positivi a seguito di tampone nei giorni 22 e 23 giugno. L’Asl Napoli 1 Centro fa sapere che si tratta di persone tutte residenti nel capoluogo partenopeo. In particolare, i casi segnalati sono identificati nelle zone di Chiaia (due casi), Montecalvario (tre), Pianura (tre), San Ferdinando (uno) e Soccavo (due) con due cluster familiari già accertati. Intanto, prosegue il sequenziamento per tutti i tamponi con esito positivo per individuare le varianti del virus.