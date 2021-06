G20, Roversi (Future Food Institute): “Cibo elemento chiave per la salute del Pianeta

POTENZA – “Dopo Catania, continuiamo ad esprimere posizioni decise sulla centralità del ruolo del cibo, vero nexus della società, elemento chiave per la salute dell’uomo, delle comunità e dell’intero Pianeta. È prioritario comprenderne la complessità e agire concretamente per rendere i sistemi agroalimentari più inclusivi, resilienti e sostenibili”. Lo ha detto Sara Roversi, presidente del Future Food Institute, in occasione dell’incontro Food for Hearth promosso oggi a Matera in contemporanea al G20.

“Insieme alla FAO – ha precisato – ci adoperiamo per dar voce agli innovatori, al mondo della scienza, ai produttori e a tutti quei partners che oggi stanno positivamente contribuendo al cambiamento. Crediamo nell’importanza strategica di riportare i sistemi agroalimentari al centro del dibattito politico internazionale attraverso un lavoro attento, inclusivo e vocato a un futuro davvero sostenibile, l’unico possibile”.