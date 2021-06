Tg Musica, edizione del 29 giugno 2021

A UN ANNO DALLA MORTE DI MORRICONE ARRIVA IL COFANETTO CELEBRATIVO

Un cofanetto in 15 volumi per celebrare e ricordare Ennio Morricone a un anno dalla sua morte. Arriva in edicola dal 2 luglio ‘Complete Collection’, la raccolta del meglio della produzione del Maestro, scomparso lo scorso 6 luglio. Una carriera immensa quella di Morricone che, nelle 15 uscite a cadenza settimanale, viene raccontata senza tralasciare nulla. Ci sono i pezzi realizzati come compositore, quelli creati come arrangiatore d’orchestra e i brani scritti per i grandi interpreti. Da ‘Nuovo cinema paradiso’ a ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, solo per citarne due. La prima pubblicazione è ‘Music for Cinema Volume 1’, il cd che raccoglie 17 temi per film composti tra il 1964 e il 1965.

MARILYN MANSON ARRESTATO PER UNA PRESUNTA AGGRESSIONE

Marilyn Manson è stato arrestato. L’artista si è consegnato di sua spontanea volontà alla polizia di Los Angeles per una presunta aggressione a un videoreporter. I fatti risalgono al 2019. La persona, rimasta anonima, sarebbe stata assalita dopo un concerto del cantante nel New Hampshire, a cui era presente per realizzare delle riprese. Le indagini si sono concluse solo recentemente. L’artista 52enne potrebbe essere chiamato in giudizio già entro metà agosto. L’avvocato del musicista, al secolo Brian Hugh Warner, ha negato qualsiasi comportamento aggressivo da parte del suo assistito, che ora dovrà rispondere di due capi d’accusa. I nuovi guai si aggiungono al processo per stupro e violenza che vede la rockstar protagonista a seguito delle testimonianze di numerose donne. Tra queste anche l’attrice Evan Rachel Wood.

DUA LIPA IN ITALIA NEL 2022 CON TRE CONCERTI

Il fenomeno Dua Lipa arriva in Italia. Dopo aver conquistato le classifiche nostrane e non solo con il suo ultimo album, ‘Future Nostalgia’, la popstar è pronta a portare live i suoi nuovi e vecchi successi. Lo farà nel 2022 con un tour che è in stand by, per il perdurare della pandemia di Coronavirus, dal 2020. Tre le date che la vedranno protagonista nel nostro Paese. A quella già annunciata in passato al Mediolanum Forum di Milano si aggiungono ora un secondo concerto nel capoluogo lombardo e uno a Bologna. Dua Lipa si esibirà il 25 e il 26 maggio al Forum e il 28 maggio all’Unipol Arena della città romagnola. I biglietti sono disponibili per l’acquisto dalle 10 di venerdì 2 luglio.

FRED DE PALMA TORNA CON UN NUOVO DISCO: ‘UNICO’

Il re dei tormentoni estivi Fred De Palma torna venerdì 2 luglio con il suo nuovo disco. Arriva su tutte le piattaforme ‘Unico’, progetto che il rapper classe 1989 ha anticipato prima con il freestyle ‘Pa la cultura’ e poi con i singoli ‘Un altro ballo’ in duetto con Anitta e ‘Ti raggiungerò’. Quest’ultimo vera e propria hit della stagione con i suoi 26 milioni di stream e i 32 milioni di views su YouTube. Quattordici le tracce in ‘Unico’, che vedono tra le collaborazioni anche Samurai Jay, Guè Pequeno, Boomdabash, Rosa Chemical, Juanfran e Boro Boro.