VIDEO | A Mondragone sit in contro Salvini, tensione con la Polizia

IL SIT IN DI ‘MANDRAGONE NON SI LEGA’

Prima di raggiungere la rotonda vicina alla zona rossa, gli attivisti del comitato ‘Mondragone non si Lega’ si erano radunati a 200 metri di distanza dai Palazzi Cirio di Mondragone. “Arriva un personaggio che non conosce il territorio e non sa nulla di questo luogo – ha spiegato alla Dire Andrea Capuano, attivista del comitato – qui ha solo luogotenenti di basso livello. Cosa viene a fare qui? Pretende di risolvere problemi dannosi e secolari venendo qui?”.