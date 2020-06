Bernini: “Bonus baby sitter ai nonni? Un paradosso, non dovevamo tutelare gli anziani?”

ROMA – “Mi ero persuasa, ascoltando schiere di virologi, che i bambini, fortunatamente colpiti dal Covid in modo lieve, possono però trasmettere il virus ai nonni facendoli ammalare gravemente. Per questo era nato il bonus babysitter: per salvaguardare gli anziani. Ora scopro che il bonus babysitter viene esteso proprio ai nonni. Ma dov’è la coerenza? Ma dove sono i virologi dei comitati che supportano il governo? Non hanno nulla da dire?” Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

LEGGI ANCHE: Bonus vacanze dall’1 luglio, ecco come chiederlo