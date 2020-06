Coronavirus, Lopalco: “Viru uguale, cambiata la circolazione”

BARI – “Il virus è fondamentalmente lo stesso. Se prendiamo una singola particella virale non è cambiata granché rispetto a qualche mese fa. Quello che è cambiato è la circolazione del virus che è a bassa intensità”. Lo ha detto Pierluigi Lopalco, epidemiologo e consulente della regione Puglia per l’epidemia, nel corso della trasmissione “Agorà estate”.

“Ci sono meno portatori in giro e quelli che abbiamo sono per lo più asintomatici e hanno una carica virale più bassa – ha continuato – Questo non vuol dire che dobbiamo lasciarlo circolare liberamente perché se lo lasciamo circolare liberamente, riprende forza la sua circolazione e aumenta la carica virale che va in giro”.

