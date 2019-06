VIDEO | Autonomia, Borgomeo (Con il Sud): “Rischia di penalizzare il Mezzogiorno”

FONDAZIONE CON IL SUD, BORGOMEO: COMUNITÀ È NOSTRO FILO ROSSO

È “comunità” la parola chiave che Fondazione Con il Sud mette al centro della sua attività di ente no profit privato nato da un accordo tra fondazioni di origine bancaria e terzo settore e attivo dal 2006 in sei regioni per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. Un filo rosso che, per il presidente della fondazione, Carlo Borgomeo, intervistato dalla Dire, attraversa la progettualità di Con il Sud, che con 21 dipendenti (13 donne e 5 uomini) è riuscita in questi anni a coinvolgere ben 6.500 realtà del no profit, impegnate in progetti di valorizzazione di beni culturali abbandonati, recupero di beni confiscati alle mafie o di terre incolte per iniziative di integrazione.

“Fondazione Con il Sud non fa queste cose con una logica di recupero di razionalità dal punto di vista economico- spiega Borgomeo- ma perché individua nella valorizzazione di un bene comune sul territorio il rafforzamento di una dimensione comunitaria. La comunità si riconosce attorno ad un bene culturale abbandonato, o al contrario, si riconosce perchè ha voglia di recuperare un bene confiscato ai mafiosi. Non si tratta di una buona operazione dal punto di vista economico. Lo deve diventare, ma la premessa è che la valorizzazione di quel bene dà dignità, consapevolezza e identità a una comunità”.

“I migliori progetti che abbiamo finanziato in questo ambito- chiarisce il presidente della fondazione- sono quelli che hanno rimesso in moto relazioni sociali positive in territori anche molto difficili”. Fenomeni che, in quelle regioni, rappresentano una “specie di miracolo”, perché la valorizzazione di un bene comune abbandonato “interroga” e “fa scattare delle dinamiche positive che poi sono il senso della comunità”. Una dimensione che, per Borgomeo, “manca molto” al Sud ma anche “in tutto il Paese, dove negli ultimi tempi c’è un rafforzamento delle linee verticali, del rancore, dell’appartenenza, per cui il ‘si salvi chi può’ da soli rischia di vincere”, ma sarebbe “un grande errore”.

Ma cos’è l’infrastrutturazione sociale, che poi è la mission della fondazione? “È un termine un po’ astratto- spiega- ma significa rafforzare il capitale sociale, le esperienze comunitarie. Tutto questo attraverso il sostegno di iniziative di solidarietà, di accoglienza, di vicinanza ai soggetti più deboli. La particolarità di questa esperienza è che nasce per un accordo tra le fondazioni di origine bancaria e terzo settore. Le fondazioni di origine bancaria ci hanno messo e ci mettono dei soldi”, mentre “il terzo settore porta l’esperienza, la voglia di fare, la capacità progettuale”. Un meccanismo “strano, perché governato da due mondi molto diversi che però vanno d’accordo”, con risultati di cui “siamo soddisfatti perché, al di là del numero dei progetti, è una presenza che comincia a vedersi in tanti episodi piccoli e grandi”.

Tra i temi di Con il Sud anche quello dei “giovani che scappano dal Mezzogiorno“, problema spinoso affrontato con progetti di valorizzazione e sperimentazione di esperienze di ritorno e non solo. “L’idea nasce dal rifiuto di utilizzare un verbo che invece si utilizza quando si parla dei giovani che vanno via: ‘trattenere’. Si dice: ‘bisogna trattenere i giovani meridionali al Sud’, ma nell’era della globalizzazione il verbo ‘trattenere’, secondo me, ha già perso. Paradossalmente il problema peggiore– dice Borgomeo- è che il Sud non attrae cervelli e quindi, provocatoriamente, abbiamo fatto dei bandi in cui vogliamo che meridionali che siano lontani da tanto tempo, ma soprattutto, stranieri, vengano. E funziona. L’altro giorno- racconta- abbiamo anche fatto una verifica di un progetto del genere che avevamo fatto con la Commissione Fulbright, che manda gli italiani a studiare negli Stati Uniti. Noi abbiamo fatto il contrario, gli statunitensi vengono a studiare al Sud con dei successi incredibili“.