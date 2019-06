La sfida di Fanni, portare l’opera nel deserto dell’Oma

ROMA – Chi per costruire il suo teatro dell’Opera nella foresta amazzonica si è trascinato una nave a braccia con l’aiuto dei nativi, carica dei pezzi necessari attraverso sentieri pieni di insidie, come immortalato nel meraviglioso Fitzcarraldo, film di Werner Herzog; chi come Umberto Fanni, cagliaritano di nascita ma bresciano di adozione, amico del maestro Franco Zeffirelli da poco scomparso, ha accettato la sfida di portare e far vivere l’Opera nel deserto dell’Oman. E tra poco presenterà una grande stagione musicale, con orchestre di caratura internazionale.

Una sfida difficile, cominciata 5 anni fa, che ha riscosso un grande successo. Oggi Fanni è direttore generale e artistico della Royal Opera House di Muscat, uno dei teatri più belli al mondo per l’estetica, con legno pregiato dell’Asia e marmo italiano, e l’acustica perfetta. Non solo, oggi la Royal House Opera è il più grande centro per la promozione delle arti di tutto il Medio Oriente e della multiculturalità, nonché eccellenza di livello internazionale. Grande esperienza alle spalle – è stato direttore artistico di importanti realtà come il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro lirico di Cagliari e l’Arena di Verona – di ritorno dalla Cina il direttore Fanni è stato intervistato dall’agenzia Dire sui progetti in corso e sulla nuova stagione.

Come è nata questa sfida?

“Con una intervista. Mi hanno chiamato e dopo tre ore di colloquio su tutti gli aspetti, su come vedevo il futuro della Royal Opera House, mi hanno chiesto di condividere un progetto di sviluppo artistico e gestionale”.

Cosa l’ha convinta?

“La passione che hanno dimostrato nei confronti del teatro, per questo ho deciso di trasferirmi in Oman“. Fanni non è un semplice direttore che programma grandi stagioni musicali, è maestro di pianoforte ed ha anche insegnato alla Cattolica di Milano. Ama formare, alzare di livello e far crescere tutte le persone che lavorano con lui: “Ho 320 dipendenti, tutti giovani attorno ai 30 anni, è una cosa meravigliosa fare training quotidiano. Così alla fine potranno ricoprire qualsiasi posizione in questo lavoro nel loro e in altri Paesi”.