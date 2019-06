VIDEO | Odio e insulti contro Carola a Lampedusa: “Spero ti violentino”. La Lega posta il video

ROMA – L’odio vomitato dal vivo, registrato e orgogliosamente esibito sui social. Nel mirino la comandante della Sea Watch Carola Rackete al momento dello sbarco stanotte nel porto di Lampedusa. Il video è stato postato in diretta dalla pagina Facebook della Lega Lampedusa (ma ora non si trova più, quindi evidentemente è stato cancellato), raccoglie gli insulti lanciati da diverse persone presenti sulla banchina nei confronti della capitana. Nello stesso momento, al poto altre persone hanno accolto lo sbarco con applausi. Ma non è quello che si vede in questo video.

“Ciao crucca”, “spero che ti violentino sti negri, a quattro a quattro te lo devono infilare, ti piace il c… nigru”, urlano dalla banchina del porto. Gridano e ridono. “Ciao mamma”, dicono davanti ai telefonini. A un certo punto si sente una voce femminile dire: “Non parlate così”, ma l’odio non si ferma.

Poi, mentre Rackete scende dalla nave, si sentono distintamente fischi e insulti: “Venduta, venduta”, “le manette, le manette”, “zingara“, “cornuta, cornuta”, “criminali”. Seguono risate, e ancora: “Tossica“, “arrestiamola”, “ti devi vergognare“, “vattene in Olanda”.

