Ue, Conte: “Procedura infrazione va evitata ma noi sereni: abbiamo i conti in ordine”

ROMA – Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice del G20 a Osaka smentisce i retroscena che gli attribuiscono la volontà di usare il timing di un’eventuale procedura d’infrazione come mezzo per condizionare Matteo Salvini. “Ho imparato che il retroscena è un genere giornalistico in cui si mescolano fatti, opinioni, giudizi, fantasie… Ma sia chiara una cosa: per me la procedura d’infrazione va evitata subito. Senza ulteriore indugio“.

“Nella nostra valutazione” l’assestamento di bilancio “dovrebbe evitare” la procedura d’infrazione “ma non per magia o perchè c’è qualche espediente dell’ultima ora. Ma perchè lo abbiamo detto e ripetuto: i nostri conti sono in ordine. Ci sono tutte le condizioni perchè non ci sia mossa una procedura. Questa è la nostra forza”. Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte al termine del G20.

“Non mercanteggiamo”

“Questa non era la sede per condurre una trattativa. Non siamo qui a mercanteggiare, non abbiamo condotto una trattativa”, dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del G20 di Osaka a proposito della procedura d’infrazione. Il vertice, aggiunge il presidente del consiglio, “e’ stata un’ulteriore occasione di confronto con i partner. L’Italia ha un percorso ben chiaro. Abbiamo fatto il nostro, siamo sereni. Confidiamo che tutto vada bene”.