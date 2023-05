Tg Politico Parlamentare del 29 maggio 2023

ELEZIONI. TRIONFO DEL CENTRODESTRA

Centrodestra in vantaggio in quasi tutte le principali città al voto. I ballottaggi, con gli spogli ancora in corso, regalano un sorriso alla maggioranza di governo. Il centrodestra è avanti ad Ancona e Brindisi, amministrate dal centrosinistra. Stesso esito in Toscana, dove la destra vince a Massa, Pisa e Siena. A Catania si profila una netta vittoria del candidato di centrodestra, Enrico Trantino, che potrebbe diventare sindaco già al primo turno. Il centrosinistra può festeggiare a Vicenza, dove strappa la città agli avversari. Anche per questa tornata si è registrata una bassa affluenza: alla chiusura dei seggi alle 15 il dato definitivo del Viminale è di una partecipazione al 49 per cento contro il 58% del primo turno.

SPAGNA. ELEZIONI ANTICIPATE IL 23 LUGLIO

Batosta elettorale per i socialisti e il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia il voto anticipato. Il socialista ha incontrato stamattina il re per comunicargli “la decisione di convocare un Consiglio dei ministri per sciogliere le Corti e convocare elezioni”. La destra, con il Partito Popolare e Vox, ha ottenuto importanti vittorie alle amministrative in alcune città. I conservatori hanno conquistato la maggioranza a Madrid ma anche a Valencia e Siviglia che nell’ultima legislatura erano in mano ai progressisti. A Barcellona il candidato degli indipendentisti di Junts per Catalunya, Xavier Trias, ha sconfitto la sindaca uscente di sinistra Ada Colau. Le elezioni anticipate sono fissate per il prossimo 23 luglio.

ALLUVIONE. DOMANI MATTARELLA VISITA LE ZONE COLPITE

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà domani le zone della Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Il capo dello Stato sarà in mattinata a Forlì per un saluto ai soccorritori e alla cittadinanza mentre nel pomeriggio incontrerà i sindaci a Faenza. Nel frattempo proseguono le polemiche sul futuro commmissario che il governo dovrà nominare per fronteggiare l’emergenza. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, è caldeggiato dal centrosinistra e dai governatori. Il vicepremier Antonio Tajani è però freddo su questa ipotesi: “Non sono nè favorevole nè contrario”, dice, augurando “una persona che possa dedicarsi a tempo pieno” a questo compito. Pronta la replica di Bonaccini: “Se Tajani vuol sapere come abbiamo ricostruito sul terremoto, venga a chiedere qualche informazione”. Secondo il senatore Pd, Walter Verini, “l’atteggiamento del governo mortifica i territori colpiti. La nomina di Bonaccini è la cosa più naturale”.

INCHIESTA COVID. CHIESTA ARCHIVIAZIONE PER CONTE E SPERANZA

La procura di Brescia ha chiesto al tribunale dei ministri di archiviare l’indagine nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Sanità Roberto Speranza. Entrambi erano finiti indagati per omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione della prima ondata di covid nella bergamasca. I giudici, che hanno interrogato Conte e Speranza nelle scorse settimane, ora hanno ancora qualche settimana di tempo per decidere. Si dicono contrariati per la richieste i famigliari delle vittime, riuniti nell’associazione #Sereniesempreuniti. “Questa non è giustizia- ribattono – con questa richiesta è stata tradita per l’ennesima volta la memoria dei nostri cari e il loro sacrificio”.

FEDERMECCANICA. NEL PRIMO TRUIMESTRE 2023 PRODUZIONE RALLENTA

La produzione metalmeccanica nei primi tre mesi del 2023 cresce del +2,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma resta stagnante rispetto al precedente trimestre del 2022. Lo rivela la 166esima indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica-meccatronica italiana. Lo studio ha messo in evidenza “un rallentamento che risulta diffuso a quasi tutti i settori industriali”. Anche nel confronto europeo, la produzione metalmeccanica italiana si colloca su livelli inferiori rispetto ai principali Paesi Ue. “In un quadro ancora molto incerto registriamo una riduzione della propensione agli investimenti rispetto alle rilevazioni precedenti”, dice il vicepresidente di Federmeccanica, Diego Andreis, che avverte: “Le nostre imprese non possono essere lasciate sole”.