Jeep galleggia sul mare di Portofino: il video è virale

ROMA – È diventata virale l’immagine di una jeep che galleggia sulle acque cristalline di Portofino. Il veicolo è stato immortalato in diverse zone della Riviera Ligure e i video hanno fatto il giro dei social. Ma come può una jeep galleggiare sul mare?

LA JEEP GALLEGGIANTE

Il mezzo, in realtà, è un veicolo anfibio, ideato proprio per muoversi sull’acqua. Si tratta di un RMA Amphi-Ranger 2800 SR, modello piuttosto raro ormai fuori produzione. Il veicolo viaggia sull’acqua ad una velocità massima di 15 km/h e si muove grazie ad un’elica. Fu costruito tra il 1985 e il 1995 come mezzo speciale per la manutenzione delle condutture.

Lo stesso modello di jeep anfibia era stato avvistato galleggiare sulle acque del lago di Garda nel 2021.