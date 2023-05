Barca si ribalta sul Lago Maggiore, 4 morti. Salvini: “Da giugno presidio fisso”

ROMA – “A metà giugno sarò sul posto e ufficializzeremo il presidio fisso e per tutto l’anno di donne e uomini della Guardia Costiera. Una presenza preziosa, che aumenterà la sicurezza di tutti”. Lo afferma il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che interviene sulla tragedia che nella serata di ieri, ha visto ribaltarsi un’imbarcazione turistica a seguito di una tromba d’aria sul Lago Maggiore, provocando la morte di quattro persone. A bordo c’erano circa 20 persone di origine straniera che stavano festeggiando un compleanno, quando un violento temporale li ha sorpresi. La tromba d’aria generatasi di lì a poco a fatto inabissare l’imbarcazione causando la morte di due uomini e due donne. I superstiti sono stati tratti in salvo, non ha riportato ferite gravi. “Cordoglio per le vittime e grazie ai soccorritori: senza il loro impegno, il bilancio di quanto successo sul Lago Maggiore sarebbe stato ancora più tragico”, aggiunge Salvini.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it