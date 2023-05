Bruce Springsteen cade sul palco ad Amsterdam: la reazione è da “Boss”

ROMA – Incidente di percorso per Bruce Springsteen ad Amsterdam. L’artista è inciampato e caduto sul palco durante il concerto alla Johan Cruiyff Arena. Risalendo le scale, il rocker è rotolato per terra con in braccio la sua chitarra, ma la reazione è stata da vero “Boss”. Con l’aiuto dei musicisti si è rialzato e ha urlato un saluto ironico.

Guarda il video.

Bruce Springsteen took a nasty fall during a concert in Amsterdam on Saturday but was able to finish the rest of the concert. pic.twitter.com/bFXxwzGl9M — CONSEQUENCE (@consequence) May 28, 2023

LA POLEMICA PER IL CONCERTO DI FERRARA NON SI È FERMATA

Non si è fermata la polemica per il concerto di Ferrara dello scorso 18 maggio. Il Boss è stato travolto dalle critiche per non aver annulato il live in programma proprio nei giorni della tragica alluvione in Emilia-Romagna.

In questi giorni, a parlare è stato Steven Van Zandt, meglio noto come Little Steven, chitarrista della E Street Band. “Non ne sapevamo nulla a riguardo. Tutto ciò che abbiamo sentito- ha scritto su Twitter- è stato che i lavoratori hanno dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia. Questo è tutto”.