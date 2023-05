ROMA – Vent’anni di servizio pubblico, di interviste e di ospiti iconici. È innegabile che la trasmissione Che tempo che fa, giunta ieri alla sua ultima puntata, abbia fatto la storia della televisione italiana. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck hanno intrattenuto milioni di italiani il fine settimana per 20 anni. E ieri non è stata solo l’ultima puntata della stagione, ma proprio l’ultima puntata in assoluto perché Fazio e la sua inseparabile ‘Lucianina’ si trasferiscono da settembre sul Nove lasciando la Rai e il servizio pubblico.

La prima puntata del talk show andava in onda il 13 settembre 2003 su Rai3 e Fazio ha ospitato nello suo studio ogni settimana i volti più noti dello spettacolo, della televisione, della musica, del cinema e dello sport. E numerosi protagonisti della scena politica nazionale e internazionale. Ultima, ma non meno importante, l’intervista in video collegamento con Papa Francesco che fece registrare un record storico per lo share del programma.

IL DICORSO DI FABIO FAZIO

“Un grazie alla Rai la tv è pubblica, la tv di tutti, quindi anche la mia, noi non possiamo non volerle bene. In questi giorni 40 anni fa facevo un provino e incredibilmente mi hanno preso. Dopo quel provino andai a fare l’imitatore a Pronto Raffaella, ricordo ancora il cuore palpitare quando sentivo la sigla, Fatalità, che per altro aveva un significato, perché io per fatalità stavo lì. Insomma tantissimi ricordi- ha detto il conduttore durante la puntata- Il grazie più grande però va al pubblico, che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi, grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e sono sicuro ci starete ancora vicino. Sono stati 40 anni bellissimi“.

IL VIDEO DEI 20 ANNI DELLA TRASMISSIONE

"Ci salutiamo mandando queste immagini che abbiamo preparato dedicandole ai 20 anni di Che Tempo Che Fa. Buona vita a tutti, con tutto il cuore, grazie! Vi voglio bene!"



E in conclusione della puntata ha voluto salutare il pubblico, non senza una piccola polemica quando, tra i tanti ha voluto ringraziare Rosanna Pastore e Silvia Calandrelli, rispettivamente vicedirettrice e direttrice di Rai Cultura: “In questi mesi hanno tenacemente cercato una soluzione, aspettando segnali da Giove o da Marte, che non sono arrivati“. Il saluto al pubblico che da sempre lo ha seguito e sostenuto è stato commovente: “Ci salutiamo mandando queste immagini che abbiamo preparato dedicandole ai 20 anni di Che Tempo Che Fa. Buona vita a tutti, con tutto il cuore, grazie! Vi voglio bene!”.