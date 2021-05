Roma, donna accoltellata e uccisa in strada: arrestato il marito

ROMA – Omicidio in strada in via Leonardo Greppi, nel quartiere Portuense di Roma. Tutto è successo alle 14.30, all’altezza del civico 86. Un uomo di 49 anni, originario dello Sri Lanka, ha sferrato 10 coltellate alla moglie, una connazionale di 40 anni. Due fendenti hanno raggiunto la donna al petto. Il fatto è accaduto davanti ad un bar. Numerosi passanti sono accorsi sul posto e hanno fermato il 49enne. Immediato l’intervento della Polizia, che ha bloccato l’uomo. La donna, trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, è deceduta poco dopo. L’uomo è stato arrestato per omicidio. Sul posto la Scientifica.