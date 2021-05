Recovery, Letta: “Saremo guardiani della clausola lavoro per donne e giovani”

ROMA – Della clausola per l’occupazione femminile e giovanile “dobbiamo essere i guardiani, dobbiamo intestarcela ma soprattuto esserne i guardiani”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla conferenza delle donne toscane trasmessa su facebook.

Letta avverte: “troppe volte si è fatto l’errore di credere che una volta approvare le riforme il più è fatto, dobbiamo vincere le prossime elezioni per evitare che questa norma non venga applicata, sarebbe il danno peggiore e il modo per frustrare tante aspettative”.

Per Letta la clausola del recovery è una “grande occupazione che necessita del nostro impegno, ora inizia la parte più difficile, credo che dobbiamo ribaltare le energie, dall’annuncio alla applicazione, ed è un impegno- conclude- che dobbiamo prenderci tutti, tutto il Pd, voi donne e noi uomini”.