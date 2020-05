Coronavirus, in Toscana epidemia verso l’azzeramento: 2 nuovi casi

FIRENZE – In Toscana 2 nuovi casi di Coronavirus, su 3.354 tamponi analizzati, e 2 decessi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino sull’epidemia, stilato dall’unità di crisi e dalla agenzia regionale di sanità. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 125 nuove guarigioni. Dall’inizio dell’emergenza, dunque, salgono a 10.088 i contagiati, a 7.802 i guariti e a 1.031 i deceduti in tutto. Calano ancora i ricoverati in area Covid: 142 (-11 rispetto a ieri).

Tuttavia viene riscontrata una lieve risalita di pazienti in cura in terapia intensiva (31, ovvero 4 in più). Dal monitoraggio giornaliero, inoltre, emerge una ulteriore corposa riduzione sia dei malati con sintomi lievi in quarantena domiciliare (oggi sono 1.113, -114 nelle ultime 24 ore) che delle persone poste in sorveglianza attiva (6.512 complessivamente, -270).

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Brusaferro: “A ottobre seconda ondata, i dati sono chiari”