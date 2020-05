VIDEO | Salute, il fitness coach: “Risultati con allenamenti brevi da 7 minuti”

ROMA – L’estate e’ vicina, ma molte persone, complice la quarantena, hanno messo su qualche chilo e ora vogliono correre ai ripari. Stando piu’ attenti all’alimentazione e facendo movimento.

Tanti i possibili allenamenti che si trovano in giro. Uno promette risultati grazie a sessioni ad alta intensita’, molto brevi, a partire dai 7 minuti per chi non ha tempo tra lavoro, famiglia e i mille impegni quotidiani. All’agenzia di stampa Dire Marco Masoero, fitness coach e fondatore, insieme ad Ilaria Berry, di Bm Gym, racconta la filosofia che e’ alla base del metodo.

– Qual e’ la filosofia del metodo Bm Gym che promette risultati con allenamenti che durano dai 7 ai 35 minuti?

“Bm Gym e’ una palestra virtuale dove si possono trovare allenamenti della durata variabile dai 7 ai 35 minuti. Molte persone hanno pochissimo tempo per allenarsi e altre invece di piu’, in questo modo vogliamo soddisfare tutte le esigenze. La filosofia che sta alla base del nostro metodo e’ creare vari allenamenti a vari livelli d’intensita’: alta, media e bassa. Gli altri giorni in cui non ci si allena raccomandiamo il recupero attivo come lo stretching o il lavoro all’aperto per chi ha possibilita’, in modo tale da ottenere, nel minor tempo possibile, il miglior risultato. I nostri allenamenti dunque vanno bene per tutte le persone, ognuna con differenti capacita’ di allenamento. La durata e’ breve ma l’intensita’ e’ alta. La costanza di questa tipologia di allenamento, variabile in intensita’, consente di avere risultati a lungo termine”.

– Abbiamo detto che si tratta di una vera e propria palestra online. Basta accedere al portale e selezionare differenti tipi di workout. Ci spiega qual e’ l’offerta? E chi volesse richiedere allenamenti personalizzati puo’ farlo?

“La piattaforma e’ online ed e’ strutturata per potervi accedere da qualsiasi dispositivo. Dunque l’utente che arriva all’interno della nostra Gym virtuale puo’ scegliere qualsiasi allenamento che e’ presente sulla piattaforma, oppure puo’ accedere al gruppo facebook dedicato solo ai nostri iscritti dove ogni giorno pubblichiamo un allenamento specifico. La piattaforma poi consente l’accesso a percorsi di allenamento paralleli indirizzati ai glutei, all’addome e al dimagrimento in modo tale che la persona puo’ personalizzare al massimo – ed autonomamente o con la nostra assistenza – il proprio percorso di attivita’. Inoltre abbiamo un gruppo facebook che invece e’ gratuito e si chiama ‘Allenati con Ilaria e Marco‘ che consente a tutti appunto di allenarsi settimanalmente con noi in modo gratuito. Anche durante il periodo del lockdown abbiamo sostenuto le persone con allenamenti gratuiti. Il progetto di una palestra online era gia’ in cantiere, ma ha subito una accelerazione proprio in questo periodo. In alcuni giorni, tramite dirette Ig siamo arrivati ad avere delle classi virtuali che ci seguivano con 400 e persino 500 persone. Abbiamo nel frattempo registrato tanti altri allenamenti che ora sono visibili sul portale. Adesso alcune persone sono tornate a lavorare per cui non tutti sono in grado di seguire le nostre dirette social ma tramite il sito possono selezionare il loro allenamento”.

– Sentirsi bene e in confidenza con se stessi, soprattutto dopo la clausura imposta dal Coronavirus, e’ importante visto che andiamo incontro all’estate. Quali sono i consigli che vuole dare a chi ci ascolta per porsi obiettivi concreti e raggiungibili?

“E’ un momento critico per molte persone visto che si e’ rimasti per molto tempo chiusi in casa e ci si e’ lasciati andare. Quello che consiglio piu’ di ogni cosa e’ essere costanti, fare anche poca attivita’ al giorno ma in modo fisso e ad alta intensita’. Sconsiglio settimane dense di allenamenti e poi altrettante pause di svariati giorni. Fare attenzione all’alimentazione e’ importante. A breve pubblicheremo sul nostro sito, tra 15 giorni circa, allenamenti associati a consigli alimentari proprio per farci trovare pronti e in forma per la stagione estiva. Abbiamo circa due mesi davanti, ecco allora che fare tutti i giorni del movimento puo’ offrire risultati davvero inaspettati. Inoltre sia sulla piattaforma che nel gruppo Fb settimanalmente facciamo dirette con i nostri iscritti che sono un potente mezzo per motivare chi si allena con noi. Attraverso il nostro metodo, io e Ilaria, vogliamo dare alle persone la possibilita’ di portare avanti il proprio percorso senza eccessi ma in modo efficace. Per coloro che vogliono provare i nostri allenamenti gratuitamente basta accedere al sito bmgym.it oppure sul gruppo Fb ‘Allenati con Ilaria e Marco’”.